Børstevalse, hård, Grøn, 638 mm
Børstevalse, hård, grøn. Længde 638 mm. Slidstærk stjerneformet excenter. Til meget snavsede gulve og til grundrengøring. Børster: Polyamid med siliciumkarbid, 0,6 mm tykke, 20 mm lange.
Børstevalsen (hård, grøn) med slidstærk stjerneformet excenter er 638 mm lang. Den er velegnet til rengøring af meget snavsede gulve og til grundrengøring. Børster: Polyamid med siliciumkarbid, 0,6 mm tykke, 20 mm lange. Passer til børstehoved R 65.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Grøn
|Længde (mm)
|638
|Hårdhedsgrad
|hård
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,3