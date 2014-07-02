Børstevalse, høj / lav, orange, 350 mm

Børstevalse, høj/lav, mellemhård, orange. Længde 350 mm. Med slidstærk stjerneformet excenter. Til rengøring af meget strukturerede gulve og dybe fuger. Børster: Polyamid, tykkelse 0,6 mm, længde 15-20 mm