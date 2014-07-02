Børstevalse, høj / lav, orange, 400 mm

Børstevalse, komplet, mellemhård, orange. Længde 400 mm. Med slidstærk stjerneformet excenter. Til meget strukturerede gulve og hvor der er dybe fuger. Børster: Polyamid, 0,6 mm tykke, 15-20 mm lange.

Børstevalsen (komplet, mellemhård, orange) med slidstærk stjerneformet excenter og forskellige børstelængder er 400 mm lang. Den er velegnet til rengøring af meget strukturerede gulve og hvor der er dybe fuger. Børster: Polyamid, 0,6 mm tykke, 15-20 mm lange.

Specifikationer

Teknisk data

Farve orange
Længde (mm) 400
Børste type høj / lav
Antal (Stk.) 1
Vægt inkl. emballage (kg) 1