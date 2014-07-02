Børstevalse, høj / lav, orange, 400 mm
Børstevalse, komplet, mellemhård, orange. Længde 400 mm. Med slidstærk stjerneformet excenter. Til meget strukturerede gulve og hvor der er dybe fuger. Børster: Polyamid, 0,6 mm tykke, 15-20 mm lange.
Børstevalsen (komplet, mellemhård, orange) med slidstærk stjerneformet excenter og forskellige børstelængder er 400 mm lang. Den er velegnet til rengøring af meget strukturerede gulve og hvor der er dybe fuger. Børster: Polyamid, 0,6 mm tykke, 15-20 mm lange.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|orange
|Længde (mm)
|400
|Børste type
|høj / lav
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1