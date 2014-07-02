Børstevalse, Medium, Rød, 350 mm
Børstevalse, mellemhård, rød. Længde 350 mm. Slidstærk stjerneformet excenter. Egnet til alle gængse rengøringsopgaaver og sarte gulve. Børster: Polypropylen, tykkelse 0,4 mm, længde 20 mm
Børstevalse (mellemhård, rød). Længde 350 mm. Med slidstærk stjerneformet excenter. Egnet til alle gængse rengøringsopgaver og sarte gulve. Børster: Polypropylen, tykkelse 0,4 mm, længde 20 mm
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Rød
|Længde (mm)
|350
|Hårdhedsgrad
|Medium
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,8