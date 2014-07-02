Børstevalse, Medium, Rød, 350 mm

Børstevalse, mellemhård, rød. Længde 350 mm. Slidstærk stjerneformet excenter. Egnet til alle gængse rengøringsopgaaver og sarte gulve. Børster: Polypropylen, tykkelse 0,4 mm, længde 20 mm

Børstevalse (mellemhård, rød). Længde 350 mm. Med slidstærk stjerneformet excenter. Egnet til alle gængse rengøringsopgaver og sarte gulve. Børster: Polypropylen, tykkelse 0,4 mm, længde 20 mm

Specifikationer

Teknisk data

Farve Rød
Længde (mm) 350
Hårdhedsgrad Medium
Antal (Stk.) 1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,8
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