Børstevalse, Medium, Rød, 400 mm

Børstevalse, mellemhård, rød. Længde 400 mm. Slidstærk stjerneformet excenter Til almindelige gulve. Børster: Polyamid polypropylen, tykkelse 0,4 mm, længde 20 mm

Børstevalse (mellemhård, rød). Længde 400 mm. Med slidstærk stjerneformet excenter. Til alle gængse rengøringsopgaver og sarte gulve. Børster: Polyamid polypropylen, tykkelse 0,4 mm, længde 20 mm

Specifikationer

Teknisk data

Farve Rød
Længde (mm) 400
Hårdhedsgrad Medium
Antal (Stk.) 1
Vægt inkl. emballage (kg) 1