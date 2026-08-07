Børstevalse, Medium, Rød, 450 mm

Børstevalse, mellemhård, rød. Længde 448 mm. Med slidstærk stjerneformet excenter. Til alle gængse rengøringsopgaver. Børster: 0,4 mm tykke, 20 mm lange.

Børstevalsen (mellemhård, rød) med slidstærk stjerneformet excenter og forskellige børstelængder er 448 mm lang. Den er velegnet til alle gængse rengøringsopgaver, også til sarte gulve. Børster: Polypropylen, 0,4 mm tykke, 20 mm lange.

Specifikationer

Teknisk data

Farve Rød
Længde (mm) 450
Hårdhedsgrad Medium
Antal (Stk.) 1
Vægt inkl. emballage (kg) 1,1