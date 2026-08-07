Børstevalse, Medium, Rød, 450 mm
Børstevalse, mellemhård, rød. Længde 448 mm. Med slidstærk stjerneformet excenter. Til alle gængse rengøringsopgaver. Børster: 0,4 mm tykke, 20 mm lange.
Børstevalsen (mellemhård, rød) med slidstærk stjerneformet excenter og forskellige børstelængder er 448 mm lang. Den er velegnet til alle gængse rengøringsopgaver, også til sarte gulve. Børster: Polypropylen, 0,4 mm tykke, 20 mm lange.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Rød
|Længde (mm)
|450
|Hårdhedsgrad
|Medium
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,1