Børstevalse, meget blød, hvid, 350 mm
Børstevalse, meget blød, hvid. Længde 350 mm. Slidstærk stjerneformet excenter. Til rengøring af sarte gulve og polering. Børster: Polyamid, tykkelse 0,3 mm, længde 20 mm
Børstevalse (meget blød, hvid). Længde 350 mm. Med slidstærk stjerneformet excenter, længde 300 mm. Til rengøring af sarte gulve og polering. Børster: Polyamid, tykkelse 0,3 mm, længde 20 mm
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Længde (mm)
|350
|Hårdhedsgrad
|meget blød
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,9