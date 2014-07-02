Børstevalse, meget blød, hvid, 350 mm

Børstevalse, meget blød, hvid. Længde 350 mm. Slidstærk stjerneformet excenter. Til rengøring af sarte gulve og polering. Børster: Polyamid, tykkelse 0,3 mm, længde 20 mm

Børstevalse (meget blød, hvid). Længde 350 mm. Med slidstærk stjerneformet excenter, længde 300 mm. Til rengøring af sarte gulve og polering. Børster: Polyamid, tykkelse 0,3 mm, længde 20 mm

Specifikationer

Teknisk data

Farve hvid
Længde (mm) 350
Hårdhedsgrad meget blød
Antal (Stk.) 1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,9
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