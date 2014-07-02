Børstevalse, meget blød, hvid, 400 mm

Børstevalse, meget blød, hvid. Længde 400 mm. Med slidstærk stjerneformet excenter. Til rengøring af sarte gulve og til polering. Børster: Polyamid, 0,3 mm tykke, 20 mm lange.

Børstevalsen (meget blød, hvid) med slidstærk stjerneformet excenter er 400 mm lang. Den er velegnet til rengøring af sarte gulve og til polering. Børster: Polyamid, 0,3 mm tykke, 20 mm lange.

Specifikationer

Teknisk data

Farve hvid
Længde (mm) 400
Hårdhedsgrad meget blød
Antal (Stk.) 1
Vægt inkl. emballage (kg) 1