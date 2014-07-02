Børstevalse, meget blød, hvid, 400 mm
Børstevalse, meget blød, hvid. Længde 400 mm. Med slidstærk stjerneformet excenter. Til rengøring af sarte gulve og til polering. Børster: Polyamid, 0,3 mm tykke, 20 mm lange.
Børstevalsen (meget blød, hvid) med slidstærk stjerneformet excenter er 400 mm lang. Den er velegnet til rengøring af sarte gulve og til polering. Børster: Polyamid, 0,3 mm tykke, 20 mm lange.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Længde (mm)
|400
|Hårdhedsgrad
|meget blød
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1