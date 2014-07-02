Borkarbiddyse til maskiner fra og med 1.000 l/t

Ekstra tilbehør til dysesættene. Særdeles slidstærk dyse med foring af borkarbid til kontinuerlig drift

Specifikationer

Teknisk data

Tilslutningsgevind M22 x 1,5
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Kompatible maskiner