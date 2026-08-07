Brush Spot SE 2, SE 3-18
Hurtig og effektiv pletfjerning: Spot Brush er det perfekte tilbehør til tæpperensere til grundig og målrettet fjernelse af genstridige pletter på polstring og tekstiler.
Spot Brush er den perfekte løsning til dybderens og hurtig, grundig pletfjerning på tekstiler og kan anvendes sammen med SE 2 Spot og SE 3-18 Compact-tæpperensere. Den velkendte Kärcher-tæpperenserteknologi med automatisk opsugning af vand under rengøringen muliggør pletfjerning uden dryp og efterlader kun minimal fugt i tekstilerne. Spot Brush har desuden en imponerende systemrengøringsfunktion, som forhindrer børsten i at blive beskidt under brug.
Funktioner og fordele
Innovativ Kärcher teknologi SE 3-18 Compact tæpperenser.
Enkel og bekvem håndtering
Bløde børstehår.
Velegnet til SE 2 Spot og SE 3-18 Compact tæpperensere
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Farve
|sort
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
Anvendelsesområder
- Tæpper
- Betræk
- Polstrede møbler
- Bilsæder