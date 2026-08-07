Spot Brush er den perfekte løsning til dybderens og hurtig, grundig pletfjerning på tekstiler og kan anvendes sammen med SE 2 Spot og SE 3-18 Compact-tæpperensere. Den velkendte Kärcher-tæpperenserteknologi med automatisk opsugning af vand under rengøringen muliggør pletfjerning uden dryp og efterlader kun minimal fugt i tekstilerne. Spot Brush har desuden en imponerende systemrengøringsfunktion, som forhindrer børsten i at blive beskidt under brug.