Brush Spot SE 2, SE 3-18

Hurtig og effektiv pletfjerning: Spot Brush er det perfekte tilbehør til tæpperensere til grundig og målrettet fjernelse af genstridige pletter på polstring og tekstiler.

Spot Brush er den perfekte løsning til dybderens og hurtig, grundig pletfjerning på tekstiler og kan anvendes sammen med SE 2 Spot og SE 3-18 Compact-tæpperensere. Den velkendte Kärcher-tæpperenserteknologi med automatisk opsugning af vand under rengøringen muliggør pletfjerning uden dryp og efterlader kun minimal fugt i tekstilerne. Spot Brush har desuden en imponerende systemrengøringsfunktion, som forhindrer børsten i at blive beskidt under brug.

Funktioner og fordele
Brush Spot SE 2, SE 3-18: Innovativ Kärcher teknologi SE 3-18 Compact tæpperenser.
Innovativ Kärcher teknologi SE 3-18 Compact tæpperenser.
Brush Spot SE 2, SE 3-18: Enkel og bekvem håndtering
Enkel og bekvem håndtering
Brush Spot SE 2, SE 3-18: Bløde børstehår.
Bløde børstehår.
Velegnet til SE 2 Spot og SE 3-18 Compact tæpperensere
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 1
Farve sort
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Tæpper
  • Betræk
  • Polstrede møbler
  • Bilsæder