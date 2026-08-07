Brush strips sæt
Brush strip sæt af høj kvalitet til når børstehårene på XXL crevice brush er slidt. Du skal blot fjerne den brugte børstestribe og indsætte en ny.
Når de holdbare børstehår på den ekstra store sprækkebørste er slidt, skal de skiftes ud for at fortsætte med at få de bedste rengøringsresultater. For at gøre dette, skal du bare hive hele børstestriben ud og skifte den ud med en ny. Denne mulighed sparer ikke bare penge, den gavner også miljøet.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|156 x 18 x 25
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)