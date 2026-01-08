Car & Bike-mikrofibertilbehør til WB 130
Perfekt rengøring af biler og motorcykler: det udskiftelige Car & Bike-mikrofibertilbehør til den roterende vaskebørste WB 130.
Det innovative vaskebørste-tilbehør fremstillet af blød mikrofiber er tilsluttet børste-discen med en krog og løkke-hægte og kan vaskes separat i maskinen ved op til 60 °C. Det udskiftelige tilbehør Car & Bike til den roterende vaskebørste WB 130 er særlig velegnet til nænsom rengøring af biler og motorcykler.
Funktioner og fordele
Innovativt mikrofibertilbehør med krog-og-løkke-fæste
- Kan vaskes i vaskemaskinen op til 60° C.
- Tilbehøret er hurtigt klar til brug igen uden en stor indsats.
Særligt nænsom rengøring
- Ideel til rengøring af sarte overflader som f.eks. maling.
Valgfrit tilbehør
- Større alsidighed for WB 130 roterende vaskebørste.
Specifikationer
Teknisk data
|Tekstil sammensat af fibre
|75 % polyester, 25 % polyamid
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|119 x 119 x 52
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.