Det innovative vaskebørste-tilbehør fremstillet af blød mikrofiber er tilsluttet børste-discen med en krog og løkke-hægte og kan vaskes separat i maskinen ved op til 60 °C. Det udskiftelige tilbehør Car & Bike til den roterende vaskebørste WB 130 er særlig velegnet til nænsom rengøring af biler og motorcykler.