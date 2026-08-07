Charging station for WV5

Oplader til WV 5 batteridreven Window Vac

Den smarte oplader til den batteridrevne WV 5 Window Vac oplader og opbevarer batteriet og fuldender den batteridrevne Window Vac.

Funktioner og fordele
Attraktivt design
  • Takket være det smukke udseende passer opladeren perfekt ind i hjemmet.
Praktisk lader
  • Hvis enheden og batteriet befinder sig i opladeren, oplades enheden først, dernæst batteriet. Uden at opladeren skal sættes i stikket igen.
Kledningsopbevaringsrum
  • Praktisk ledningsopbevaring på undersiden af opladeren.
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 1
Farve sort
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 200 x 132 x 50