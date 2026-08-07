Charging station for WV5
Oplader til WV 5 batteridreven Window Vac
Den smarte oplader til den batteridrevne WV 5 Window Vac oplader og opbevarer batteriet og fuldender den batteridrevne Window Vac.
Funktioner og fordele
Attraktivt design
- Takket være det smukke udseende passer opladeren perfekt ind i hjemmet.
Praktisk lader
- Hvis enheden og batteriet befinder sig i opladeren, oplades enheden først, dernæst batteriet. Uden at opladeren skal sættes i stikket igen.
Kledningsopbevaringsrum
- Praktisk ledningsopbevaring på undersiden af opladeren.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|200 x 132 x 50