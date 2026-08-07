Cloth set for flexible hand nozzle

Kludene til det fleksible håndmundstykke er lavet af premium mikrofibre - for at løsne og samle endnu mere snavs op. Krog-og-løkke systemet gør det nemt at skifte kluden uden at skulle komme i kontakt med snavs.

De to premium mikrofiberklude inkluderet i sættet sikrer at mundstykket effektivt løsner og opsamler genstridigt snavs på badeværelser og i køkkener. Selv kraftig forurening på kogeplader kan fjernes ubesværet. Det bekvemmelige og pålidelige krog-og-løkke design sætter kluden sikkert fast til håndmundstykket og betyder at kluden kan erstattes hurtigt uden at skulle komme i kontakt med snavs.

Funktioner og fordele
Cloth set for flexible hand nozzle: Højkvalitets mikrofiberklud.
Højkvalitets mikrofiberklud.
Den specielle løkkestruktur af kluden sikrer ekstra god opsamling af snavs og grundig rengøringsresultater. Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Cloth set for flexible hand nozzle: Nemt krog-og-løkke system
Nemt krog-og-løkke system
Kluden kan vedhæftes til håndmundstykket ved blot at trykke den på. Kluden skrider ikke under rengøring.
Cloth set for flexible hand nozzle: Kluden kan spændes fast.
Kluden kan spændes fast.
Du skal ikke i kontakt med snavs mens du skifter kluden: bare hold i remmen på kluden og hiv håndmundstykke op og væk.
Specifikationer

Teknisk data

Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 170 x 65 x 10
Anvendelsesområder
  • Håndvask
  • Vægklinker
  • Vindue og glasoverflader.
  • Brusebad / badekar
  • Arbejdsområder i køkkenet
  • Kogeplader.
  • Ovn
  • Emhætter.