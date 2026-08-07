De to premium mikrofiberklude inkluderet i sættet sikrer at mundstykket effektivt løsner og opsamler genstridigt snavs på badeværelser og i køkkener. Selv kraftig forurening på kogeplader kan fjernes ubesværet. Det bekvemmelige og pålidelige krog-og-løkke design sætter kluden sikkert fast til håndmundstykket og betyder at kluden kan erstattes hurtigt uden at skulle komme i kontakt med snavs.