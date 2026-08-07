Cloth set for flexible hand nozzle
Kludene til det fleksible håndmundstykke er lavet af premium mikrofibre - for at løsne og samle endnu mere snavs op. Krog-og-løkke systemet gør det nemt at skifte kluden uden at skulle komme i kontakt med snavs.
De to premium mikrofiberklude inkluderet i sættet sikrer at mundstykket effektivt løsner og opsamler genstridigt snavs på badeværelser og i køkkener. Selv kraftig forurening på kogeplader kan fjernes ubesværet. Det bekvemmelige og pålidelige krog-og-løkke design sætter kluden sikkert fast til håndmundstykket og betyder at kluden kan erstattes hurtigt uden at skulle komme i kontakt med snavs.
Funktioner og fordele
Højkvalitets mikrofiberklud.Den specielle løkkestruktur af kluden sikrer ekstra god opsamling af snavs og grundig rengøringsresultater. Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Nemt krog-og-løkke systemKluden kan vedhæftes til håndmundstykket ved blot at trykke den på. Kluden skrider ikke under rengøring.
Kluden kan spændes fast.Du skal ikke i kontakt med snavs mens du skifter kluden: bare hold i remmen på kluden og hiv håndmundstykke op og væk.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|170 x 65 x 10
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Håndvask
- Vægklinker
- Vindue og glasoverflader.
- Brusebad / badekar
- Arbejdsområder i køkkenet
- Kogeplader.
- Ovn
- Emhætter.