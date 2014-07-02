Cloth set Steam+Clean Floor

2 mikrofiberklude til gulvmundstykke på Kärcher damprensere. Til rengøring af alle hårde overflader som natursten, klinker, linoleum eller PVC.

2 mikrofiberklude til gulvmundstykke på Kärcher damprensere. Til rengøring af alle hårde overflader som natursten, klinker, linoleum eller PVC.

Funktioner og fordele
Blød gulvklud i højkvalitets mikrofiber fleece
  • Rengører optimalt, høj absorering af snavs; mikrofibre garanterer et godt resultat af rengøring på alle hårde overflader.
Højkvalitets mikrofiber
  • Tåler maskinvask ved 60°C
Specifikationer

Teknisk data

Farve hvid
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 400 x 110 x 8
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Anvendelsesområder
  • Hårde gulve