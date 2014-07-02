Cloth set Steam+Clean Floor
2 mikrofiberklude til gulvmundstykke på Kärcher damprensere. Til rengøring af alle hårde overflader som natursten, klinker, linoleum eller PVC.
2 mikrofiberklude til gulvmundstykke på Kärcher damprensere. Til rengøring af alle hårde overflader som natursten, klinker, linoleum eller PVC.
Funktioner og fordele
Blød gulvklud i højkvalitets mikrofiber fleece
- Rengører optimalt, høj absorering af snavs; mikrofibre garanterer et godt resultat af rengøring på alle hårde overflader.
Højkvalitets mikrofiber
- Tåler maskinvask ved 60°C
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 110 x 8
Videoer
Anvendelsesområder
- Hårde gulve