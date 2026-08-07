CO₂-forsyningsslangeforlængelse, 5 m.
5 m lang forlængerslange til tilslutning af CO₂-cylindre eller cylinderbundter til tørisblæsere med integreret tørisproduktion (Liquid-to-Pellet/L2P).
Forlængerslange til tørisblæsere med Liquid-to-Pellet-teknologi til produktion af tøris fra flydende CO₂ til direkte anvendelse. Kärcher anbefaler især den 5 m lange forlængerslange til at udvide arbejdsområdet for L2P-maskinen ved brug af CO₂-cylinderbundter. Slangen er også velegnet til tilslutning af individuelle CO₂-cylindre.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt (kg)
|2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3
|Mål (L x B x H) (mm)
|5000 x 42 x 42