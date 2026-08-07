Forlængerslange til tørisblæsere med Liquid-to-Pellet-teknologi til produktion af tøris fra flydende CO₂ til direkte anvendelse. Kärcher anbefaler især den 5 m lange forlængerslange til at udvide arbejdsområdet for L2P-maskinen ved brug af CO₂-cylinderbundter. Slangen er også velegnet til tilslutning af individuelle CO₂-cylindre.