CO₂-forsyningsslangeforlængelse, 5 m.

5 m lang forlængerslange til tilslutning af CO₂-cylindre eller cylinderbundter til tørisblæsere med integreret tørisproduktion (Liquid-to-Pellet/L2P).

Forlængerslange til tørisblæsere med Liquid-to-Pellet-teknologi til produktion af tøris fra flydende CO₂ til direkte anvendelse. Kärcher anbefaler især den 5 m lange forlængerslange til at udvide arbejdsområdet for L2P-maskinen ved brug af CO₂-cylinderbundter. Slangen er også velegnet til tilslutning af individuelle CO₂-cylindre.

Specifikationer

Teknisk data

Vægt (kg) 2
Vægt inkl. emballage (kg) 3
Mål (L x B x H) (mm) 5000 x 42 x 42