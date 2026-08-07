Comfort window nozzle
Med Comfort vinduesmundstykket kan selv de dele af ruden, der er svære at nå, renses nemt og grundigt takket være den lange, fleksible gummiskraber. Til resultater så rene at de skinner.
Den simple løsning til rengøring af glasoverflader med en damprenser. Med Comfort vinduesmundstykket kan vinduer, spejle og andre glasoverflader rengøres nemt uden at efterlade nogle striber. Den lange gummiskraber gør det nemt at udrydde striber og mærker, selv fra områder der er svære at nå. Til effektiv rengøring af vinduer, uden kemikalier.
Funktioner og fordele
Damphuller i mundstykketGlasruden bliver dampet, hvilket hjælper med at fjerne snavs optimalt.
Sugelæbe af høj kvalitet.Stribefri rengøring til vinduer, spejle og mange andre glasoverflader. Fugt og løsnet snavs er fjernet effektivt.
Lang, fleksibel sugelæbe.Den ekstra lange sugelæbe til vinduemundstykket sikrer perfekt rengøringsresultater, selv i hjørner der er svære at nå.
Rengøring uden kemikalier.
- Den varme damp har en meget kraftfuld smudsopløsende effekt. Derudover er metoden også bæredygtig grundet at der ikke er brug for yderligere vaskemidler.
Specifikationer
Teknisk data
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|140 x 225 x 43
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Vindue og glasoverflader.