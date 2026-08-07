Den simple løsning til rengøring af glasoverflader med en damprenser. Med Comfort vinduesmundstykket kan vinduer, spejle og andre glasoverflader rengøres nemt uden at efterlade nogle striber. Den lange gummiskraber gør det nemt at udrydde striber og mærker, selv fra områder der er svære at nå. Til effektiv rengøring af vinduer, uden kemikalier.