Conversion kit 1 from high pressure hose
For eftermontering af Kärcher højtryksrensere med eksisterende højtryksslange: EASY!Force konverteringssæt 1 med EASY!Force højtrykspistol, sprøjtelanse og alle adaptere til dysen.
Det er også muligt at bruge avanceret EASY!Force teknologi med eksisterende Kärcher højtryksrensere og højtryksslanger til en lav pris med vores EASY!Force konverteringssæt 1. Konverteringssættet inkluderer EASY!Force højtrykspistolen (4.118-005), en 1050 mm lang sprøjtelanse (4.112-000) med EASY!Lock forbindelser, adapter 8 (4.111-036) til højtryksdyser med M 18 × 1,5 forbindelse, samt adapter 12 (4.111-046) til højtryksslange inkl. drejekobling.
Specifikationer
Teknisk data
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,2
Kompatible maskiner
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 C
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M *EU
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agro
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further *EU
- HD 8/18-4 PU
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Steamer
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- ProHD 400
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 13/18 S Plus
- HD 13/18 SX Plus
- HD 13/18-4 S/ S Plus
- HD 17/14-4S Plus
- HD 4/11 C Battery
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic A E
- HD 6/13 C
- HD 6/15 M CageEB anniversary edition
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/13-4 M
- HD 7/16 MX Plus+FR anniversary edition
- HD 7/16-4 Cage ST*EU