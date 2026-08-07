Conversion kit 1 from high pressure hose

For eftermontering af Kärcher højtryksrensere med eksisterende højtryksslange: EASY!Force konverteringssæt 1 med EASY!Force højtrykspistol, sprøjtelanse og alle adaptere til dysen.

Det er også muligt at bruge avanceret EASY!Force teknologi med eksisterende Kärcher højtryksrensere og højtryksslanger til en lav pris med vores EASY!Force konverteringssæt 1. Konverteringssættet inkluderer EASY!Force højtrykspistolen (4.118-005), en 1050 mm lang sprøjtelanse (4.112-000) med EASY!Lock forbindelser, adapter 8 (4.111-036) til højtryksdyser med M 18 × 1,5 forbindelse, samt adapter 12 (4.111-046) til højtryksslange inkl. drejekobling.

Specifikationer

Teknisk data

Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 2,2
Kompatible maskiner