Conversion kit 2 from device

Udviklet til eftermontering af eksisterende højtryksrensere fra Kärcher: EASY!Force konverteringssæt 2 med EASY!Force højtrykspistol, sprøjtelanse, højtryksslange og nødvendige adaptere.

Brug EASY!Force teknologi, men behold den eksisterende Kärcher højtryksrenser: EASY!Force konverteringssæt 2 med alle kompatible dele til dysen. Konverteringssættet inkluderer EASY!Force højtrykspistolen (4.118-005), en 1050 mm lang sprøjtelanse (4.112-000) med EASY!Lock forbindelser, 10 meter premium højtryksslange med nominel bredde 8 og egnet til op til 315 bar arbejdstryk, adapter 2 (4.111-030) til tilslutning af maskinen og adapter 8 (4.111-036) til højtryksdyser med M 18 × 1,5 forbindelse.

Specifikationer

Teknisk data

Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 5,8
Kompatible maskiner