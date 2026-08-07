Conversion kit 2 from device
Udviklet til eftermontering af eksisterende højtryksrensere fra Kärcher: EASY!Force konverteringssæt 2 med EASY!Force højtrykspistol, sprøjtelanse, højtryksslange og nødvendige adaptere.
Brug EASY!Force teknologi, men behold den eksisterende Kärcher højtryksrenser: EASY!Force konverteringssæt 2 med alle kompatible dele til dysen. Konverteringssættet inkluderer EASY!Force højtrykspistolen (4.118-005), en 1050 mm lang sprøjtelanse (4.112-000) med EASY!Lock forbindelser, 10 meter premium højtryksslange med nominel bredde 8 og egnet til op til 315 bar arbejdstryk, adapter 2 (4.111-030) til tilslutning af maskinen og adapter 8 (4.111-036) til højtryksdyser med M 18 × 1,5 forbindelse.
Specifikationer
Teknisk data
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,8
Kompatible maskiner
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 5/11 C
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M *EU
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 PU
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Steamer
- HDS 12/18-4S
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 Classic
- HDS 13/20-4 S
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 9/20-4 Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- ProHD 400