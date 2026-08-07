Cup skumdyse DUO Advance 2, 700 l/h - 800 l/h
For højtryksrensere uden Servo Control: Foam lance DUO Advanced TR skumlansen imponerer med sin mulighed for direkte skift til højtryksrensning og to-liters rengøringsmiddeltank.
Med Foam lance DUO Advanced TR skumlansen tilbyder Kärcher den perfekte skumlanse løsning til rengøringsopgaver med højtryksrensere, der har en flowrate på 700 til 800 l/t, men ikke har servostyring. Skumlansen giver brugeren mulighed for straks at skifte til højtryksdrift. Takket være dens robuste base med holdbar nikkelbelægning er den også ideel til brug med aggressive rengøringsmidler, som kan transporteres takket være en robust to-liters tank med en stor åbning til påfyldning og ekstra håndgreb indbygget i halsen. Sprøjtevinklen på Foam lance DUO Advanced TR skumlansen kan justeres fleksibelt efter behov, og en integreret lukker er effektiv til at forhindre utilsigtede justeringer af den præcise, tre-trins rengøringsmiddeldosering.
Funktioner og fordele
Mulighed for at skifte direkte mellem rengøringskemikalier og højtryksrensningTidsbesparende, da det ikke er nødvendigt at skifte strålerør eller tilbehør.
Ergonomisk toliters beholder til rengøringsmiddelGør det muligt at udføre lange rengøringsopgaver uden besvær.
Dosering af rengøringsmiddel med integreret lukkerLetter præcis, tretrins-dosering af rengøringsmiddel. For optimal skumkvalitet. Forhindrer potentiel overdosering af rengøringsmiddel.
Base med holdbar nikkelbelægning
- Ekstremt robust og holdbart design.
- Letter brugen af aggressive rengøringsmidler, hvor det er nødvendigt.
Fleksibel indstilling af sprøjtevinkel
- Meget præcis skumstråle.
- Muliggør sikkert arbejde over større afstande.
Specifikationer
Teknisk data
|Pumpehastighed (l/h)
|700 - 800
|Dysestørrelse (mm)
|45
|Maksimalt tryk (bar)
|300
|Dossering (%)
|1 - 2 - 4
|Tankvolumen (l)
|2
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,5
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Køretøjs- og maskinrengøring inden for bilindustrien, industrien og landbruget
- Byggeri (rengøring af entreprenørmaskiner, stilladser, hylster, udstyr)