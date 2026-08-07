Med Foam lance DUO Advanced TR skumlansen tilbyder Kärcher den perfekte skumlanse løsning til rengøringsopgaver med højtryksrensere, der har en flowrate på 700 til 800 l/t, men ikke har servostyring. Skumlansen giver brugeren mulighed for straks at skifte til højtryksdrift. Takket være dens robuste base med holdbar nikkelbelægning er den også ideel til brug med aggressive rengøringsmidler, som kan transporteres takket være en robust to-liters tank med en stor åbning til påfyldning og ekstra håndgreb indbygget i halsen. Sprøjtevinklen på Foam lance DUO Advanced TR skumlansen kan justeres fleksibelt efter behov, og en integreret lukker er effektiv til at forhindre utilsigtede justeringer af den præcise, tre-trins rengøringsmiddeldosering.