Cup skumdyse DUO Advance 3, 900 l/h - 2500 l/h
Foam lance DUO Advanced TR skumlanse, designet til brug med aggressive rengøringsmidler. Med øjeblikkelig skift til højtryksrensning, sprøjtevinkeljustering og to-liters tank.
Takket være den holdbare nikkelbelægning på dens base er den højkvalitets Foam lance DUO Advanced TR skumlanse med fleksibelt justerbar sprøjtevinkel også særligt velegnet til brug med aggressive rengøringsmidler. Designet til rengøringsopgaver med Kärcher højtryksrensere med Servo Control funktioner og 900 til 2500 l/t flowrate, giver skumlansen brugeren mulighed for at skifte til højtryksstrålen med det samme. Derudover har Foam lance DUO Advanced TR en robust, ergonomisk to-liters rengøringsmiddelbeholder med et ekstra håndgreb på halsen og en stor åbning til påfyldning. Utilsigtede justeringer af rengøringsmiddeldoseringen er praktisk talt umulige takket være den præcise, tre-trins doseringsmulighed via en integreret lukker.
Funktioner og fordele
Mulighed for at skifte direkte mellem rengøringskemikalier og højtryksrensningTidsbesparende, da det ikke er nødvendigt at skifte strålerør eller tilbehør.
Ergonomisk toliters beholder til rengøringsmiddelGør det muligt at udføre lange rengøringsopgaver uden besvær.
Dosering af rengøringsmiddel med integreret lukkerLetter præcis, tretrins-dosering af rengøringsmiddel. For optimal skumkvalitet. Forhindrer potentiel overdosering af rengøringsmiddel.
Base med holdbar nikkelbelægning
- Ekstremt robust og holdbart design.
- Letter brugen af aggressive rengøringsmidler, hvor det er nødvendigt.
Fleksibel indstilling af sprøjtevinkel
- Meget præcis skumstråle.
- Muliggør sikkert arbejde over større afstande.
Specifikationer
Teknisk data
|Pumpehastighed (l/h)
|900 - 2500
|Dysestørrelse (mm)
|38
|Maksimalt tryk (bar)
|300
|Dossering (%)
|1 - 2 - 4
|Tankvolumen (l)
|2
|Temperatur (°C)
|max. 60
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,5
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Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Køretøjs- og maskinrengøring inden for bilindustrien, industrien og landbruget
- Byggeindustrien (facade rengøring, rengøring af byggekøretøjer og udstyr)