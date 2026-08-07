Takket være den holdbare nikkelbelægning på dens base er den højkvalitets Foam lance DUO Advanced TR skumlanse med fleksibelt justerbar sprøjtevinkel også særligt velegnet til brug med aggressive rengøringsmidler. Designet til rengøringsopgaver med Kärcher højtryksrensere med Servo Control funktioner og 900 til 2500 l/t flowrate, giver skumlansen brugeren mulighed for at skifte til højtryksstrålen med det samme. Derudover har Foam lance DUO Advanced TR en robust, ergonomisk to-liters rengøringsmiddelbeholder med et ekstra håndgreb på halsen og en stor åbning til påfyldning. Utilsigtede justeringer af rengøringsmiddeldoseringen er praktisk talt umulige takket være den præcise, tre-trins doseringsmulighed via en integreret lukker.