Førsteklasses dampstrygejern med letglidende sål af rustfrit stål. Fås i gul/sort. Kan anvendes sammen med Kärchers damprenser. Konstant damptryk, så strygningen er overstået på den halve tid. Overlegen dampteknologi og letglidende sål gør det let at arbejde med, selv på de mest vanskelige tekstiler. Kärchers dampstrygejern har både kontinuerlig dampdistribution og en intervalfunktion.