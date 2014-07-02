Dampstrygejern til SC 4 og SC 5
Førsteklasses dampstrygejern med letglidende sål af rustfrit stål. Fås i gul/sort.
Førsteklasses dampstrygejern med letglidende sål af rustfrit stål. Fås i gul/sort. Kan anvendes sammen med Kärchers damprenser. Konstant damptryk, så strygningen er overstået på den halve tid. Overlegen dampteknologi og letglidende sål gør det let at arbejde med, selv på de mest vanskelige tekstiler. Kärchers dampstrygejern har både kontinuerlig dampdistribution og en intervalfunktion.
Funktioner og fordele
Dampafgangshuller over hele strygeoverfladen
- Jævn dampproduktion over hele overfladen.
Løbende dampproduktion
- Jævn dampproduktion sikrer nem og hurtig strygning af store tekstiler som f.eks. Bordduge, sengetøj m.m.
Rustri sål
- Dampstrygejern, der glider let.
Jævn dampproduktion
- Halverer stygetiden.
Intervalproduktion af damp
- Målrettet dampafgang.
Temperaturindstilling
- Egnet til strygning af forskellige tekstiler.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Gul
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|297 x 147 x 180
Anvendelsesområder
- Beklædning der er egnet til strygning.