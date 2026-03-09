DB 180 Dirt Blaster til K 7
Dirt Blaster med kraftfuld topdrejedyse til Kärcher K 7 højtryksrensere. Til særligt genstridigt snavs som f.eks. på mosbevoksede eller forvitrede overflader.
Kraftfuld på selv meget genstridigt snavs: Dirt Blasteren med topdrejedyse til alle Kärcher K 7 højtryksrensere. Med den roterende punktstråle og ydeevne kan selv meget genstridigt snavs, f.eks. mosbevoksede eller forvitrede overflader, nemt fjernes.
Funktioner og fordele
Rotojet
- Fjerner effektivt genstridigt snavs fra sarte overflader
Kraftfuld rengøring med højtryk
- Fjerner effektivt genstridigt snavs
100% højere rengøringspræstation sammenlignet med Kärcher standard fladstråle.
Bajonettilslutning
- Let at anvende
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|450 x 41 x 41
Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Selv genstridige snavs
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Mos