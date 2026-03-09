DB 180 Dirt Blaster til K 7

Dirt Blaster med kraftfuld topdrejedyse til Kärcher K 7 højtryksrensere. Til særligt genstridigt snavs som f.eks. på mosbevoksede eller forvitrede overflader.

Kraftfuld på selv meget genstridigt snavs: Dirt Blasteren med topdrejedyse til alle Kärcher K 7 højtryksrensere. Med den roterende punktstråle og ydeevne kan selv meget genstridigt snavs, f.eks. mosbevoksede eller forvitrede overflader, nemt fjernes.

Funktioner og fordele
Rotojet
  • Fjerner effektivt genstridigt snavs fra sarte overflader
Kraftfuld rengøring med højtryk
  • Fjerner effektivt genstridigt snavs
100% højere rengøringspræstation sammenlignet med Kärcher standard fladstråle.
Bajonettilslutning
  • Let at anvende
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 450 x 41 x 41

Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.

Anvendelsesområder
  • Køretøjer
  • Selv genstridige snavs
  • Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
  • Mos