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Nylonbørste til hurtig udskiftning af slidte børster på Kärcher ukrudtsfjerner
Du kan udskifte den brugte nylonbørste på Kärcher ukrudtsfjerner på få trin - uden værktøj. For at fjerne ukrudt og mos effektivt.
Funktioner og fordele
Børste lavet af nylon
- Blid på overflader, fjerner effektivt ukrudt
Børsten udskiftes uden brug af værktøj
- Til let at ændre den slidte børstebane.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|Antracit
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|311 x 75 x 18
Anvendelsesområder
- Mos
- Ukrudt