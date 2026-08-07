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Nylonbørste til hurtig udskiftning af slidte børster på Kärcher ukrudtsfjerner

Du kan udskifte den brugte nylonbørste på Kärcher ukrudtsfjerner på få trin - uden værktøj. For at fjerne ukrudt og mos effektivt.

Funktioner og fordele
Børste lavet af nylon
  • Blid på overflader, fjerner effektivt ukrudt
Børsten udskiftes uden brug af værktøj
  • Til let at ændre den slidte børstebane.
Specifikationer

Teknisk data

Farve Antracit
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 311 x 75 x 18
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Mos
  • Ukrudt