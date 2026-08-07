Detail brush
Den lille og kraftfulde Detail brush for mobil rengøring garanterer den målrettede fjernelse af snavs i steder der er svære at nå. Kan sættes direkte på pistolgrebet af højtryksrenseren.
Detail brush kombinerer effekten af en flad vandstrøm og den mekaniske rengøringsstyrke fra børsterne til grundig rengøring af steder der er svære at nå, f.eks. cykler. Snavset er løsnet og vasket direkte væk. Fordi vandet kun er brugt, når pistolgrebet på maskinen er aktiveret, kan vandforbruget kontrolleres meget effektivt og individuelt. På denne måde bliver batteriet også bevaret samtidigt. Børsten kan sættes direkte på pistolgrebet. Børstens hoved kan skiftes ud hvis det er nødvendigt. Detail brush passer til alle mobile udendørs OC 3 rengøringsmaskiner.
Funktioner og fordele
Følsom men effektiv børste til fine detaljer.Grundig fjernelse af snavs selv i steder der ellers er svære at nå.
Aftageligt børstehoved.Nem eftermontering til hygiejnisk rengøring til hver en tid.
Kan monteres til pistolgrebet.Enhåndet betjening for bedre fleksiblitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|200 x 35 x 48
Anvendelsesområder
- Cykler
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)
Detail brush reservedele
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