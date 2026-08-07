Den innovative og kraftfulde rørrensnings-snavsfjerner (Ø 30 mm) kombinerer fordelene ved en snavsfjerner med egenskaberne fra rørrensningsdyser. Den roterende punktstråle fra den roterende dyse er tippet fremad og tager sig af selv det mest genstridige snavs. De tre stråler, som er tippet tilbage i en 30° vinkel, sikrer den nødvendige fremadgående bevægelse og garanterer nem håndtering.