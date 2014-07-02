Dirt Blaster til K 5 – K 7
Dirt Blaster med roterende dyse til at fjerne genstridigt snavs på hårde overflader. Passer til K 5 til K 7 højtryksrensere.
Dirt Blaster til alle Kärcher K 4 og K 5 højtryksrensere fjerner ubesværet selv genstridigt snavs med sin kraftige roterende dyse med roterende punktstråle. Det betyder, at du kan fjerne genstridigt snavs, f.eks. mosbevoksede eller forvitrede overflader, på ingen tid og få overfladerne til at skinne igen. Dirt Blasteren kan også bruges på store områder.
Funktioner og fordele
Rotojet
- Rengøring af campingvogne
Kraftfuld rengøring med højtryk
- Fjerner effektivt genstridigt snavs
Bajonettilslutning
- Let at anvende
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|468 x 51 x 51
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Selv genstridige snavs
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier.
- Mos