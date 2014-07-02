Dirt Blaster til alle Kärcher K 4 og K 5 højtryksrensere fjerner ubesværet selv genstridigt snavs med sin kraftige roterende dyse med roterende punktstråle. Det betyder, at du kan fjerne genstridigt snavs, f.eks. mosbevoksede eller forvitrede overflader, på ingen tid og få overfladerne til at skinne igen. Dirt Blasteren kan også bruges på store områder.