Dobbellanse, 960 mm

960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.

960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.

Specifikationer

Teknisk data

Max. Arbejdstryk (bar) 310
Længde (mm) 960
Temperatur (°C) max. 150
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 1,8
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