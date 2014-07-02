Dobbellanse, 960 mm
960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.
960 mm langt dobbelt strålerør med trinløs regulering af arbejdstrykket direkte på håndtaget - ved fuld vandmængde. Velegnet til brug i landbruget, f.eks. rengøring af stalde.
Specifikationer
Teknisk data
|Max. Arbejdstryk (bar)
|310
|Længde (mm)
|960
|Temperatur (°C)
|max. 150
|Tilslutningsgevind
|M22 x 1,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,6