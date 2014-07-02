Drejeholder i pulverlakeret

Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på vægen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslangen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål.

Svingbar holder til montage af den automatiske slangetromle på vægen. Giver maksimalt arbejdsområde og fleksibilitet for højtryksslangen. Kan svinges 120°. Fremstillet af galvaniseret stål. Passer til 2.639-919.0.

Specifikationer

Teknisk data

Vægt inkl. emballage (kg) 2
Kompatible maskiner