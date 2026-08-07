Drejekobling

Kärchers drejekobling forhindrer, at højtryksslangerne vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning EASY!Lock, med grebsikring.

Kärchers drejekobling forhindrer, at højtryksslangerne vrides og danner knuder, hvilket gør arbejdet mere behageligt. Tilslutning EASY!Lock, med grebsikring.

Specifikationer

Teknisk data

Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Kompatible maskiner