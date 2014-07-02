Dyseholder

Kugledyseholder til kontaktfri skift fra rund til flad stråle samt skift til oppumpning af rengøringsmiddel ved lavt tryk via fingermøtrik. Uden dyseindsats. Apparatspecifik powerdyse fås som ekstratilbehør.

Kugledyseholder til kontaktfri skift fra rund til flad stråle samt skift til oppumpning af rengøringsmiddel ved lavt tryk via fingermøtrik. Uden dyseindsats. Apparatspecifik powerdyse fås som ekstratilbehør.

Specifikationer

Teknisk data

Tilslutningsgevind M22 x 1,5
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Kompatible maskiner