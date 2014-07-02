Dyseindsats til varenr. 3.637-001.0, højtryk til alle apparater op til 1.100 l/t

Dyseindsats til rengøringsmiddelinjektor 3.637-001.0 til påsprøjtning af rengøringsmiddel ved højtryksdrift. Til apparater med en vandmængde på op til 1.100 l/t.

Dyseindsats til rengøringsmiddelinjektor 3.637-001.0 til påsprøjtning af rengøringsmiddel ved højtryksdrift. Til apparater med en vandmængde på op til 1.100 l/t.

Specifikationer

Teknisk data

Tilslutningsgevind M22 x 1,5
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Kompatible maskiner