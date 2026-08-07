Dysesæt 090 til Inno/Easy Set 700 - 1.000 l/t

Dysesættet 090 består af Kärcher powerdyser og dyseindsats. Til Inn-/Easy-Foam-Set 700-1.000 l/t. Sikrer at skumsystemerne yder optimalt sammen med det pågældende apparat.

Dysesættet 090 består af Kärcher powerdyser og dyseindsats. Til Inno/Easy-Foam-Set 700-1.000 l/t. Sikrer at skumsystemerne yder optimalt sammen med det pågældende apparat.

Specifikationer

Teknisk data

Pumpehastighed (l/h) 700 - 1000
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1