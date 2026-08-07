Dysesæt 090 til Inno/Easy Set 700 - 1.000 l/t
Dysesættet 090 består af Kärcher powerdyser og dyseindsats. Til Inn-/Easy-Foam-Set 700-1.000 l/t. Sikrer at skumsystemerne yder optimalt sammen med det pågældende apparat.
Dysesættet 090 består af Kärcher powerdyser og dyseindsats. Til Inno/Easy-Foam-Set 700-1.000 l/t. Sikrer at skumsystemerne yder optimalt sammen med det pågældende apparat.
Specifikationer
Teknisk data
|Pumpehastighed (l/h)
|700 - 1000
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
Kompatible maskiner
- Easy Foam sæt
- Easy Foam sæt med rengøringsmiddelinjektor
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agro
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further *EU
- HD 8/18-4 PU