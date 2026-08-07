Dysesæt 110 til Inno/Easy Set 1.000 - 1.300 l/t

Dysesættet 110 består af Kärcher powerdyser og dyseindsats. Til Inn-/Easy-Foam-Set 1.000-1.300 l/t. Sikrer at skumsystemerne yder optimalt sammen med det pågældende apparat.