DYSESÆT DN 35, ID 35
Mundstykkesæt til alle NT-sugere med DN 35, tilbehøret består af fugemundstykke, polstermundstykke og 3 runde pensler.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|210 x 120 x 40
Videoer
Kompatible maskiner
- BV 11/1
- BV 5/1
- BVL 3/1 Bp PACK
- NT 45/1 Tact Te H
- ProT 11 Re!Plast HEPA
- T 10/1
- T 10/1 *CUL
- T 10/1 *JP
- T 10/1 Adv
- T 10/1 Adv *CH
- T 10/1 Adv *EU
- T 10/1 Adv +HEPA14 *EU
- T 10/1 eco!efficiency
- T 10/1 med ledning
- T 11/1 Classic *GB
- T 11/1 Classic Adv Re!Plast
- T 11/1 Classic HEPA
- T 11/1 Classic HEPA *FR
- T 11/1 Classic HEPA Re!Plast
- T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition
- T 11/1 Re!Plast
- T 12/1
- T 12/1 *CN
- T 12/1 *JP
- T 12/1 Adv eco!efficiency
- T 12/1 CUL
- T 12/1 Edition
- T 12/1 Hf 400Hz
- T 12/1 Nordic
- T 12/1 Nordic HEPA
- T 12/1 eco!efficiency
- T 14/1 Classic ALA *AR
- T 14/1 Classic ALA *BR 127V
- T 14/1 Classic ALA *BR 220V
- T 14/1 Classic ALA *CN
- T 14/1 Classic ALA *EU
- T 14/1 Classic ALA *SEA
- T 15/1