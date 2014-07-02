DYSESÆT DN 35, ID 35

Mundstykkesæt til alle NT-sugere med DN 35, tilbehøret består af fugemundstykke, polstermundstykke og 3 runde pensler.

Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 1
Standardbredde ( ) ID 35
Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 210 x 120 x 40
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