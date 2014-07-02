Dysesæt til FR, 1100 l/h - 1300 l/h
Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (1.100 til 1.300 l/t).
Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (1.100 til 1.300 l/t). Velegnet sammen med følgende modeller: 2.640-679.0, 2.640-355.0 og 2.641-065.0.
Specifikationer
Teknisk data
|Pumpehastighed (l/h)
|1100 / 1300
|Tilslutningsgevind
|M22 x 1,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1