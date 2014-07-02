Dysesæt til FR, 450 l/h - 500 l/h

Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger, sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (450 til 500 l/t).

Apparatspecifikt dysesæt bestående af powerdyser og forskruninger sikrer optimal ydelse for Kärcher terrasserensere (450 til 500 l/t). Velegnet sammen med følgende modeller: 2.640-679.0, 2.640-355.0 og 2.641-065.0.

Specifikationer

Teknisk data

Pumpehastighed (l/h) 450 / 500
Tilslutningsgevind M22 x 1,5
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1