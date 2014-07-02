Dysesæt til sandblæsningssæt 035
Apparatspecifikt dysesæt med sandblæsningsdyse og dyseindsats. Optimal ydelse med Kärcher sandblæsningssæt. Kun i forbindelse med sandblæsningssæt 4.762-010.0/-022.0.
Apparatspecifikt dysesæt med sandblæsningsdyse og dyseindsats. Optimal ydelse med Kärcher sandblæsningssæt. Sættet består af sandblæsningsdyse og dyseindsats. Kun i forbindelse med sandblæsningssæt 4.762-010.0/-022.0.
Specifikationer
Teknisk data
|Tilslutningsgevind
|M22 x 1,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4