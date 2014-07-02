Dysesæt til sandblæsningssæt 040

Apparatspecifikt dysesæt med sandblæsningsdyse og dyseindsats. Optimal ydelse med Kärcher sandblæsningssæt. Kun i forbindelse med sandblæsningssæt 4.762-010.0/-022.0.

Apparatspecifikt dysesæt med sandblæsningsdyse og dyseindsats. Optimal ydelse med Kärcher sandblæsningssæt. Sættet består af sandblæsningsdyse og dyseindsats. Kun i forbindelse med sandblæsningssæt 4.762-010.0/-022.0.

Specifikationer

Teknisk data

Tilslutningsgevind M22 x 1,5
Vægt inkl. emballage (kg) 0,4