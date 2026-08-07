Easy Foam sæt med rengøringsmiddelinjektor

Højtryksskumsystem til brug sammen med HD/HDS maskiner til rengøring og desinficering. Skumdyse til at sætte på strålerøret og rengøringsmiddelinjektor med ventil til præcis dosering 0-5%. Det apparatspecifikke dysesæt skal bestilles separat.

Specifikationer

Teknisk data

Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 1,6
Kompatible maskiner
Tilbehør