Sikker, holdbar og meget praktisk: Den nye EASY!Force højtrykspistol undlader ikke at imponere - selv når den bruges i eksplosionssikre farlige områder. Den fulde keramiske ventil holder 5 gange længere sammenlignet med andre højtrykspistoler på markedet. Den nye EASY!Force højtrykspistol sikrer ubesværet betjening ved at bruge rekylkraften fra højtryksstrålen til at reducere holdekraften for operatøren til nul.