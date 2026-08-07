EASY!Force Ex
Godkendt til brug i farlige områder, designet til arbejde uden træthed: EASY!Force højtrykspistolen bruger rekylkraften fra højtryksstrålen og reducerer holdekraften for operatøren til nul.
Sikker, holdbar og meget praktisk: Den nye EASY!Force højtrykspistol undlader ikke at imponere - selv når den bruges i eksplosionssikre farlige områder. Den fulde keramiske ventil holder 5 gange længere sammenlignet med andre højtrykspistoler på markedet. Den nye EASY!Force højtrykspistol sikrer ubesværet betjening ved at bruge rekylkraften fra højtryksstrålen til at reducere holdekraften for operatøren til nul.
Specifikationer
Teknisk data
|Temperatur (°C)
|max. 155
|Maksimalt tryk (bar)
|300
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,6