Easy Press pistol med forlængelse

Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled.

Ekstra lang Easy Press højtrykspistol til højtryksslanger med drejeled.

Specifikationer

Teknisk data

Temperatur (°C) max. 155
Maksimalt tryk (bar) 300
Tilslutningsgevind EASY!Lock
Vægt inkl. emballage (kg) 0,8
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