EasyFix engangsklude Mini til EasyFix Mini gulvmundstykke indeholder 15 innovative engangsklude lavet af højkvalitets, absorberende materiale. Når du skal være hurtig, har du altid en frisk klud klar ved hånden – for endnu mere enkelt og mere hygiejnisk rengøring på alle hårde overflader. Selv hjørner og kanter rengøres ubesværet. Takket være krog-og-løkke-systemet kan engangskluden hurtigt og nemt fastgøres til EasyFix Mini gulvmundstykket til damprenseren: Tryk blot EasyFix Mini gulvmundstykket på siden af ​​kluden, der har gule krog-og-løkke-strimler og den er klar til brug. Efter rengøringen kan kluden nemt smides ud sammen med husholdningsaffaldet – og dermed slipper du for den trættende og tidskrævende indsats ved at vaske snavsede klude.