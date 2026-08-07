EasyFix engangsklude Mini
Sæt med 15 engangsklude til EasyFix Mini gulvmundstykke til hurtig og hygiejnisk rengøring af hårde overflader. De gule krog-og-løkke strimler gør det nemt at fastgøre kluden.
EasyFix engangsklude Mini til EasyFix Mini gulvmundstykke indeholder 15 innovative engangsklude lavet af højkvalitets, absorberende materiale. Når du skal være hurtig, har du altid en frisk klud klar ved hånden – for endnu mere enkelt og mere hygiejnisk rengøring på alle hårde overflader. Selv hjørner og kanter rengøres ubesværet. Takket være krog-og-løkke-systemet kan engangskluden hurtigt og nemt fastgøres til EasyFix Mini gulvmundstykket til damprenseren: Tryk blot EasyFix Mini gulvmundstykket på siden af kluden, der har gule krog-og-løkke-strimler og den er klar til brug. Efter rengøringen kan kluden nemt smides ud sammen med husholdningsaffaldet – og dermed slipper du for den trættende og tidskrævende indsats ved at vaske snavsede klude.
Funktioner og fordele
Hav altid en ren klud ved hånden.
- For skinnende rengøringsresultater
Enkelt og hygiejnisk uden at behøve at vaske klude.
- Engangskluden sparer dig for den trættende og tidskrævende indsats ved at vaske snavsede klude.
Nemt krog-og-løkke system
- Enkel og hurtig fastgørelse af kluden takket være de gule krog-og-løkke strimler.
- Kluden løsnes ikke under rengøringen
Engangsklude dækker hele gulvmundstykket
- Til ubesværet rengøring af hjørner, kanter og andre svært tilgængelige områder.
Højkvalitets- og ultraabsorberende materiale
- Løsner og opsamler snavset optimalt for grundig rengøring af alle hårde overflader.
Særligt velegnet til små rum og svært tilgængelige områder
- For perfekte rengøringsresultater og et større, rengjort område.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|270 x 118 x 3
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Vægklinker
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)