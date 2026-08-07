EasyFix gulvmundstykkesæt
Med praktisk krog-og-løkke-system og kompatibel mikrofiber gulvklud: Gulvmundstykkesættet EasyFix til damprensere gør det muligt at udskifte kluden uden at komme i kontakt med snavs.
Damprenserens gulvmundstykke EasyFix leveres med en kompatibel mikrofiber gulvklud og sikrer fremragende rengøringsresultater på hårde gulve – selv i hjørner og langs kanter. Ved hjælp af det smarte krog-og-løkke-system kan mikrofiber-gulvkluden hurtigt og nemt fastgøres til gulvmundstykket: Tryk blot gulvkluden fast på gulvmundstykket EasyFix, og den er klar til brug. Efter rengøring kan mikrofiber-gulvkluden fjernes fra gulvmundstykket EasyFix uden at komme i kontakt med snavs: Træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.
Funktioner og fordele
Nemt krog-og-løkke system
- Tryk blot gulvrengøringskluden til EasyFix gulvmundstykket for at fastgøre den.
- Kluden løsnes ikke under rengøringen
Burretape på gulvkluden
- Ingen kontakt med snavset når gulvvaskekluden skiftes; træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.
Innovativ lamel teknologi
- Takket være lamellen fordeles dampen jævnt over rengøringsoverfladen og på mikrofiber gulvkluden.
Fleksibel mundstykke tilslutning
- Ergonomisk og effektiv rengøring uanset brugerens højde.
- Ideel til at rengøre under møbler.
Gulvvaskekluden dækker hele gulvmundstykket
- Til ubesværet rengøring af hjørner, kanter og andre svært tilgængelige områder.
Højkvalitets mikrofiber
- Løsner og opsamler snavset optimalt for grundig rengøring af alle hårde overflader.
- Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|314 x 177 x 97
Kompatible maskiner
- SC 3 EasyFix Premium (yellow) *EU
- SC 3 Premium
- SC 4
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (Homeline)
- SC 4 EasyFix Premium Strygejern (Homeline)
- SC 4 EasyFix Strygejern
- SC 4 Premium
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Vægklinker