EasyFix gulvmundstykkesæt

Med praktisk krog-og-løkke-system og kompatibel mikrofiber gulvklud: Gulvmundstykkesættet EasyFix til damprensere gør det muligt at udskifte kluden uden at komme i kontakt med snavs.

Damprenserens gulvmundstykke EasyFix leveres med en kompatibel mikrofiber gulvklud og sikrer fremragende rengøringsresultater på hårde gulve – selv i hjørner og langs kanter. Ved hjælp af det smarte krog-og-løkke-system kan mikrofiber-gulvkluden hurtigt og nemt fastgøres til gulvmundstykket: Tryk blot gulvkluden fast på gulvmundstykket EasyFix, og den er klar til brug. Efter rengøring kan mikrofiber-gulvkluden fjernes fra gulvmundstykket EasyFix uden at komme i kontakt med snavs: Træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.

Funktioner og fordele
Nemt krog-og-løkke system
  • Tryk blot gulvrengøringskluden til EasyFix gulvmundstykket for at fastgøre den.
  • Kluden løsnes ikke under rengøringen
Burretape på gulvkluden
  • Ingen kontakt med snavset når gulvvaskekluden skiftes; træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.
Innovativ lamel teknologi
  • Takket være lamellen fordeles dampen jævnt over rengøringsoverfladen og på mikrofiber gulvkluden.
Fleksibel mundstykke tilslutning
  • Ergonomisk og effektiv rengøring uanset brugerens højde.
  • Ideel til at rengøre under møbler.
Gulvvaskekluden dækker hele gulvmundstykket
  • Til ubesværet rengøring af hjørner, kanter og andre svært tilgængelige områder.
Højkvalitets mikrofiber
  • Løsner og opsamler snavset optimalt for grundig rengøring af alle hårde overflader.
  • Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,4
Mål (L x B x H) (mm) 314 x 177 x 97
Anvendelsesområder
  • Hårde gulve
  • Vægklinker