Damprenserens gulvmundstykke EasyFix leveres med en kompatibel mikrofiber gulvklud og sikrer fremragende rengøringsresultater på hårde gulve – selv i hjørner og langs kanter. Ved hjælp af det smarte krog-og-løkke-system kan mikrofiber-gulvkluden hurtigt og nemt fastgøres til gulvmundstykket: Tryk blot gulvkluden fast på EasyFix gulvmundstykket, og den er klar til brug. Efter rengøring kan mikrofiber-gulvkluden fjernes fra EasyFix gulvmundstykket uden at komme i kontakt med snavs: Træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.