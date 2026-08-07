EasyFix Mini mikrofiber gulvkludesæt
Skift klud uden at komme i kontakt med snavs: EasyFix Mini gulvklude af høj kvalitet i mikrofiber. Takket være krog-og-løkke-systemet er de nemme og hurtige at sætte på og fjerne fra EasyFix Mini damprenserens gulvmundstykke.
EasyFix Mini mikrofiber gulvkludssæt indeholder to højabsorberende, slidstærke gulvrengøringsklude lavet af mikrofiber af høj kvalitet til EasyFix Mini gulvmundstykke. For fremragende, hygiejniske rengøringsresultater på hårde gulve – selv hjørner og kanter rengøres ubesværet. Takket være krog-og-løkke-systemet kan mikrofiber-gulvkluden hurtigt og nemt fastgøres til gulvmundstykket på damprenseren: Tryk blot gulvrengøringskluden på EasyFix Mini-gulvmundstykket, og den er klar til brug. Efter rengøring kan mikrofiber gulvkluden fjernes fra EasyFix Mini gulvmundstykket uden at komme i kontakt med snavs: Træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.
Funktioner og fordele
Højkvalitets mikrofiber
- Løsner og opsamler snavset optimalt for grundig rengøring af alle hårde overflader.
- Kan vaskes i vaskemaskine op til 60° C. Brug ikke skyllemiddel.
Nemt krog-og-løkke system
- Nemt at sætte gulvvaskekluden fast på gulvmundstykket ved ganske enkelt at trykke den på.
- Kluden løsnes ikke under rengøringen
Tryk gulvkluden fast
- Ingen kontakt med snavset når gulvvaskekluden skiftes; træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.
Gulvvaskekluden dækker hele gulvmundstykket
- For nem rengøring af hjørner, kanter og andre områder, der kan være svære at nå.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|hvid
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|273 x 112 x 16
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Hårde gulve
- Vægklinker
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)