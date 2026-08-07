EasyFix Mini mikrofiber gulvkludssæt indeholder to højabsorberende, slidstærke gulvrengøringsklude lavet af mikrofiber af høj kvalitet til EasyFix Mini gulvmundstykke. For fremragende, hygiejniske rengøringsresultater på hårde gulve – selv hjørner og kanter rengøres ubesværet. Takket være krog-og-løkke-systemet kan mikrofiber-gulvkluden hurtigt og nemt fastgøres til gulvmundstykket på damprenseren: Tryk blot gulvrengøringskluden på EasyFix Mini-gulvmundstykket, og den er klar til brug. Efter rengøring kan mikrofiber gulvkluden fjernes fra EasyFix Mini gulvmundstykket uden at komme i kontakt med snavs: Træd blot på bundremmen, der er fastgjort til kluden, og træk gulvmundstykket væk og op.