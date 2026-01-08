eco!Booster 120
Ideel til sensitive overflader - eco!Booster 120 giver en 50% højere rengøringspræstation end Kärcher standard fladstråle, hvilket sparer vand, energi og tid.
Rengøring af sensitive overflader effektivt og grundigt har aldrig været så nemt, hurtigt eller økonomisk. Med en 50% højere rengøringspræstation, men samme ressourceforbrug, tilbyder eco!Booster 120 50% højere vand- og energieffektivitet, sammenlignet med Kärchers standard fladstråle. Bekræftet af et uafhængigt testinstitut. Dette gør rengøring meget grundig og hurtig, hvilket sparer tid, vand og energi. Takket være den meget jævne fjernelse bliver snavs samlet op meget effektivt, og selv sensitive materialer, såsom malede overflader eller træ kan gøres rent uden bekymringer. På samme tid tilbyder eco!Booster 120 imponerende betjening: på trods af at den levere en højere rengøringspræstation, så er det opfattede lydniveau under brug 25 % lavere end Kärchers standard fladstråle. eco!Booster 120 er egnet til alle Kärchers højtryksrensere i K 2 og K 3 klasserne.
Funktioner og fordele
50% højere rengøringspræstation sammenlignet med Kärcher standard fladstråle.
- Grundig, hurtig og mere bæredygtig rengøring.
50 % højere vandeffektivitet*
- Sparer på vandet.
50 % højere energieffektivitet*
- Sparer energi.
Opfattet volumenreduktion af op til 25 %**
- Mere stille under brug.
Enormt alsidig i anvendelse
- Særligt velegnet til sarte overflader som f.eks. maling eller træ.
Passer godt til alle Kärcher K 2 og K 3 klasser højtryksrensere.
- Perfekt til en efterfølgende opgradering.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|452 x 104 x 42
Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves. /
* Baseret på evnen til at rengøre 50% mere overflade end Kärcher standard fladstråle med den samme mængde af energi og vand. /
** Sammenlignet med det opfattede lydniveau når man bruger Kärcher standard fladstråle. Den nøjagtige værdi kan måske variere alt efter hvilken enhed er brugt.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Til rengøring af mobile homes og 4x4.
- Små husfacader.
- Hegn.
- Områder rundt om hjemmet og haven.
eco!Booster 120 reservedele
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.