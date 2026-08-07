eco!Booster TR 040 Professional
eco!Booster med 50% højere arealydeevne end Kärcher powerdysen; ideel til sarte overflader. Til koldtvands- og varmtvandshøjtryksrensere (dysestørrelse 040).
eco!Booster er velegnet til koldtvands- og varmtvandshøjtryksrensere (op til 85°C) fra Kärcher, er kompatibel med EASY!Lock interfacet og har en dysestørrelse på 040. Sammenlignet med Kärcher powerdysen leverer den en imponerende 50 procent højere arealydeevne. Den øgede strålebredde sikrer reduceret energi- og vandforbrug og dermed bedre effektivitet. Den er ideel til rengøring af sarte overflader som pudsede facader eller trævægge. Det revolutionerende dysekoncept leder vandstrømmen ved hjælp af luft, der trækkes ind i systemet. Dette muliggør imponerende rengøringsresultater hurtigt, hvilket er særligt afgørende for sektorer som byggeri eller køretøjsrengøring.
Funktioner og fordele
50 % højere rengøringsydelse sammenlignet med en flad stråle
- Grundig, hurtig og mere bæredygtig rengøring.
50% højere vandeffektivitet¹⁾
- Sparer på vandet.
50% højere energieffektivitet¹⁾
- Sparer energi.
Enormt alsidig i anvendelse
- Særligt velegnet til sarte overflader som f.eks. maling eller træ.
Specifikationer
Teknisk data
|Tryk (bar)
|max. 300
|Temperatur (°C)
|max. 85
|Dysestørrelse ( )
|40
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
¹⁾ Baseret på evnen til at rengøre et 50% større areal end en standard Kärcher-fladstråledyse med den samme mængde energi og vand.
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af facader
- Kommunale anvendelser, for eksempel rengøring af facader eller hegn.
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af stalde inden for landbruget