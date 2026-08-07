eco!Booster er velegnet til koldtvands- og varmtvandshøjtryksrensere (op til 85°C) fra Kärcher, er kompatibel med EASY!Lock interfacet og har en dysestørrelse på 040. Sammenlignet med Kärcher powerdysen leverer den en imponerende 50 procent højere arealydeevne. Den øgede strålebredde sikrer reduceret energi- og vandforbrug og dermed bedre effektivitet. Den er ideel til rengøring af sarte overflader som pudsede facader eller trævægge. Det revolutionerende dysekoncept leder vandstrømmen ved hjælp af luft, der trækkes ind i systemet. Dette muliggør imponerende rengøringsresultater hurtigt, hvilket er særligt afgørende for sektorer som byggeri eller køretøjsrengøring.