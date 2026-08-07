Sammenlignet med Kärcher powerdysen leverer eco!Booster en 50 procent højere arealydeevne. Den er ideel til rengøring af sarte overflader som pudsede facader eller trævægge. Desuden medfører den øgede strålebredde øget effektivitet, hvilket fører til lavere forbrug af energi og vand. Hydro!Boosteren er velegnet til koldtvands- og varmtvandshøjtryksrensere (op til 85°C) fra Kärcher, er kompatibel med EASY!Lock interfacet og har en dysestørrelse på 045. Det revolutionerende dysekoncept trækker luft ind for at styre vandstrømmen. På denne måde opnås top rengøringsresultater på kortere tid, hvilket gør en betydelig forskel for målgrupper som byggebranchen eller køretøjsrengøring.