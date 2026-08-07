eco!Booster TR 045 Professional
eco!Booster med 50% mere arealydeevne end Kärcher powerdysen; velegnet til sarte overflader. Til koldtvands- og varmtvandshøjtryksrensere (dysestørrelse 045).
Sammenlignet med Kärcher powerdysen leverer eco!Booster en 50 procent højere arealydeevne. Den er ideel til rengøring af sarte overflader som pudsede facader eller trævægge. Desuden medfører den øgede strålebredde øget effektivitet, hvilket fører til lavere forbrug af energi og vand. Hydro!Boosteren er velegnet til koldtvands- og varmtvandshøjtryksrensere (op til 85°C) fra Kärcher, er kompatibel med EASY!Lock interfacet og har en dysestørrelse på 045. Det revolutionerende dysekoncept trækker luft ind for at styre vandstrømmen. På denne måde opnås top rengøringsresultater på kortere tid, hvilket gør en betydelig forskel for målgrupper som byggebranchen eller køretøjsrengøring.
Funktioner og fordele
50 % højere rengøringsydelse sammenlignet med en flad stråle
- Grundig, hurtig og mere bæredygtig rengøring.
50% højere vandeffektivitet¹⁾
- Sparer på vandet.
50% højere energieffektivitet¹⁾
- Sparer energi.
Enormt alsidig i anvendelse
- Særligt velegnet til sarte overflader som f.eks. maling eller træ.
Specifikationer
Teknisk data
|Tryk (bar)
|max. 300
|Temperatur (°C)
|max. 85
|Dysestørrelse ( )
|45
|Tilslutningsgevind
|EASY!Lock
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
¹⁾ Baseret på evnen til at rengøre et 50% større areal end en standard Kärcher-fladstråledyse med den samme mængde energi og vand.
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Rengøring af facader
- Kommunale anvendelser, for eksempel rengøring af facader eller hegn.
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af stalde inden for landbruget